Salta fortalece su proyección internacional con la visita del embajador de Turquía

El vicegobernador Antonio Marocco recibió en Casa de Gobierno al embajador de la República de Turquía en Argentina, S.E. Süleyman Ömür Budak, en el marco de una visita oficial orientada a fortalecer los vínculos entre ambos territorios.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron el carácter estratégico del vínculo, fundado en la cooperación cultural, el intercambio académico y el interés común por ampliar las oportunidades económicas. Marocco subrayó la voluntad de la Provincia de profundizar los lazos con Turquía, un país que ha mostrado una demanda sostenida de productos agroindustriales salteños, especialmente legumbres, tabaco sin elaborar, algodón, frutas secas y maní.

En este sentido, el vicegobernador y el embajador repasaron la evolución reciente del comercio entre Salta y Turquía. Entre 2023 y 2025, el intercambio superó los 44 millones de dólares, con un desempeño robusto en 2023, una contracción coyuntural en 2024 y señales de estabilización en el primer semestre de 2025. Ambos coincidieron en que la base comercial se mantiene sólida y con proyección de crecimiento, especialmente a partir de la mejora en la logística regional, el corredor bioceánico en ejecución y los procesos de certificación que impulsan la competitividad provincial.

Finalmente, las autoridades reafirmaron el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para diversificar las exportaciones, promover nuevas inversiones y fortalecer los lazos culturales que unen a los pueblos de Salta y Turquía, consolidando una relación de beneficio mutuo y de largo plazo.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación