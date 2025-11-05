Rescataron a un perro y ahora buscan a su dueño

Se trata de un macho mestizo de ovejero alemán, castrado, de alrededor un año y medio de edad, de talla grande, condición corporal óptima, pelaje en buen estado, sociable y dócil. Quien tenga información deberá comunicarse con el Centro de Adopciones “Matías Mancilla”.

La Municipalidad recibió el llamado de una vecina del barrio Tres Cerritos quien informó que había encontrado un perro que aparentemente se habría caído del cerro de la zona y presentaba dificultades para movilizarse.

Ante esta situación, el médico veterinario Pablo Díaz, se trasladó hasta el domicilio ubicado en Gobernador Biella 884. En el lugar, el profesional fue recibido por la vecina, Graciela Maury, quien resguardó al animal y brindó información sobre el hecho.

Durante la evaluación clínica se constató que se trata de un canino macho, mestizo de ovejero alemán, castrado, de aproximadamente un año y medio de edad, de talla grande, condición corporal óptima, pelaje en buen estado, sociable y dócil.

Se pudo constatar que el animal presenta una fractura de fémur en el miembro posterior izquierdo, sin otras lesiones aparentes; por lo que se procedió a aplicar medicación analgésica y antiinflamatoria, y se coordinó una nueva visita de control para el día siguiente, a fin de evaluar la evolución y organizar su derivación a la Universidad Católica de Salta, donde se prevé la atención especializada correspondiente.

Por las características del animal (buen estado general, conducta dócil y cuidados visibles), se presume que no se trata de un perro en situación de calle, sino de un ejemplar con posible propietario, motivo por el cual se iniciarán las averiguaciones pertinentes.

Quien tenga información al respecto, deberá comunicarse con el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” mediante el contacto: 3874634890.