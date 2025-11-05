Conocé el cronograma de actividades deportivas para adultos mayores

Hay clases de aquagym, newcom y zumba, entre otros. Las mismas se desarrollarán durante el resto de la temporada primavera-verano. Se brindan de lunes a viernes en diferentes puntos de la ciudad.

La Agencia Salta Deportes de la Municipalidad, continúa organizando diferentes actividades para toda la comunidad.

En esta ocasión, el municipio brinda diferentes opciones para que los adultos mayores puedan divertirse ejercitándose.

El cronograma de actividades para la temporada primavera-verano es el siguiente:

Lunes, miércoles y viernes

– Ritmos caribeños, cardio funcional, de 07 hs a 09 hs en plaza España

– Cardio step funcional, ritmos caribeños de 18 hs a 19 hs en plaza España

– Armado de coreografías de 19 hs a 20 hs en plaza España

Martes y jueves

– “Saludablemente mayores” de 07 hs a 09 hs en parque San Martín

– Aquagym de 09hs a 10hs en natatorio Perón

Lunes a viernes

– Newcom adultos mayores de 20 hs a 23 hs en plaza España

Quienes deseen formar parte de cualquier clase, deben acercarse al lugar correspondiente en el horario indicado.