Tres adolescentes representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica de Singapur

Los jóvenes llevarán la bandera del país a uno de los escenarios tecnológicos más inspiradores del planeta.

Un equipo de jóvenes salteños volverá a representar al país en el escenario más importante de la robótica educativa: la World Robot Olympiad (WRO) Internacional, que se celebrará este año en Singapur del 26 al 28 de noviembre.

El grupo, integrado por María Luz Flores (12 años), Mateo Vargas (14) y Benjamín Díaz (18), se consagró campeón nacional en la WRO Argentina 2025, competencia realizada recientemente en Misiones, y obtuvo así la clasificación para competir entre los mejores equipos del mundo.

La WRO es un espacio donde la innovación, la creatividad y el trabajo en equipo se combinan para resolver desafíos tecnológicos. Cada año reúne a miles de estudiantes de más de 90 países, y la delegación argentina gana protagonismo por el talento y la dedicación de jóvenes como los salteños.

El equipo salteño competirá en RoboSports, una de las categorías más avanzadas tecnológicamente de la WRO, donde se aplican inteligencia artificial, visión por computadora y coordinación multi-robot autónoma.

El viaje implica una importante logística y costos, por lo que los jóvenes y sus familias buscan apoyo para poder cumplir el objetivo.