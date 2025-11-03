Javier Milei viaja a EEUU para una cumbre a la que asistirá Donald Trump

El presidente argentino viajará a Miami para participar del America Business Forum, donde compartirá escenario con líderes internacionales y figuras destacadas.

El presidente Javier Milei vuelve a Estados Unidos tras la reestructuración de su Gabinete y participará del America Business Forum en Miami, un encuentro de líderes globales en el que estará Donald Trump, entre otras personalidades destacadas. El viaje será el número 14 del mandatario a territorio estadounidense y llega en medio de ajustes en el Poder Ejecutivo.

El evento se desarrollará en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y estará conducido por Bret Baier, presentador de Fox News. Según el comunicado oficial, la lista de oradores incluye, además de Milei y Trump, a la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, Lionel Messi, Eric Schmidt, Rafael Nadal, Jamie Dimon, Will Smith, Ken Griffin, Gianni Infantino, Stefano Domenicali y Adam Neumann.

Antes de su partida, Milei tomará juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, en Casa Rosada, alrededor del mediodía del miércoles. Posteriormente, partirá hacia Miami pasadas las 15. Desde la Casa Rosada señalan que, por ahora, no está prevista una reunión informal entre Milei y Trump debido a la apretada agenda de ambos líderes.

El viaje coincide con la renuncia de Guillermo Francos y la sustitución de Adorni, mientras que el ministerio del Interior permanece sin titular. Además, el mandatario debe definir el rol del asesor presidencial Santiago Caputo, ante la creciente presión para incorporarlo formalmente al equipo de gobierno.