Luego de que el Presidente le ofreciera conducir el Ministerio del Interior, Diego Santilli se reunió con Javier Milei en la Quinta de Olivos para definir los lineamientos de su futura gestión.

Diego Santilli se reunió este domingo con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, horas después de haber aceptado su designación como futuro ministro del Interior. El encuentro, de carácter político y de trabajo, sirvió para comenzar a delinear los ejes de su gestión y el rol que tendrá en la búsqueda de acuerdos para impulsar las reformas que el Gobierno quiere tratar en las próximas sesiones extraordinarias.

“Estuve con el presidente trabajando. Tenemos un trabajo muy grande por delante en extraordinarias. Trataré de sumar para lograr los objetivos de reformas importantes que el presidente se comprometió”, señaló Santilli, en diálogo con el medio C5N y otros medios, al salir de la residencia.

El diputado, que había sido reelecto en las elecciones del domingo pasado por Alianza Libertad Avanza, reemplazará al desplazado Lisandro Catalano. En diálogo con la prensa destacó que su principal desafío será “lograr los consensos” para aprobar el paquete de leyes que el Ejecutivo considera prioritario.

“Tenemos que lograr los consensos para aprobar el presupuesto, la modernización laboral, la baja de impuestos y la reforma del código penal. Son temas importantes para la agenda del año que viene”, explicó.

Santilli sostuvo que todavía no habló con los gobernadores porque “no tuvo tiempo ni de atender el teléfono”. “Vengo de Paraná y sigo”, comentó, aunque aclaró que la construcción política será el eje de su tarea: “El esfuerzo se logra laburando, metiendo y tratando de sumar”.