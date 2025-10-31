Cristina Kirchner responsabilizó a Kicillof por la derrota electoral en PBA

La exmandataria criticó al gobernador bonaerense por “dividir los esfuerzos en elecciones separadas por apenas 49 días”. Remarcó que todos los otros gobernadores peronistas ganaron en las legislativas.

Desde la prisión domiciliaria, Cristina Kirchner responsabilizó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la derrota electoral en Provincia de Buenos Aires: “El desdoblamiento fue un error político”.

Cristina recordó que en abril advirtió a Kicillof en contra del desdoblamiento y consideró que “fue un error” la decisión de “dividir los esfuerzos en dos elecciones separadas por apenas 49 días”.

Además, resaltó que “todos los gobernadores peronistas (Ziliotto de La Pampa, Quintela de La Rioja, Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Insfrán de Formosa) ganaron en estas elecciones parlamentarias”. Y, tajante, fulminó: “La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral”.

Según su análisis, “la diferencia de casi 14 puntos en la elección del 7 de septiembre en PBA, operó como una PASO o balotaje que permitió reagrupar el voto antiperonista en la elección del pasado 26 de octubre".

Además, sostuvo que el miedo tuvo un papel determinante en la victoria de Milei y culpó a los medios: “Algunos creyeron que si el gobierno perdía la elección de medio término, se caía”.

Todo se dio “en el marco de una escalada de suba del dólar, riesgo país y el problema de siempre: la falta de dólares” y recordó la polémica delaración de Donald Trump que dijo que “si Milei no ganaba las elecciones la ayuda del Tesoro norteamericano, que al comprar pesos insufló dólares al sistema bi-monetario argentino, se iba a terminar”.

“Con la amenaza de que todo iba a explotar lograron una sobre-estimulación emocional en una parte del electorado”, afirmó Cristina Kirchner.