Javier Milei se reunirá hoy con el nuevo Gabinete

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará su primera reunión como titular del equipo ministerial y anticipó que inicia una “etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita”. Además, le dio la bienvenida al nuevo ministro del Interior

Este lunes inicia una nueva etapa en el Gobierno de Javier Milei, luego de los recientes cambios en la estructura del Poder Ejecutivo. En la Casa Rosada se desarrollará la primera reunión del renovado Gabinete.

Este encuentro comenzará a las 9:30 horas y reunirá a los principales funcionarios, entre ellos Manuel Adorni, como flamante jefe de Gabinete, y Diego Santilli, como nuevo ministro del Interior, quienes asumirán formalmente sus cargos durante la semana.

La designación de Santilli, anunciada por el presidente Milei el domingo en la Quinta de Olivos, responde a la necesidad de encaminar la relación con el PRO.

El ex dirigente amarillo reemplazará a Lisandro Catalán, mientras que Adorni sucederá a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete. Ambos funcionarios, electos previamente como diputado nacional y legislador porteño, respectivamente, no jurarán por sus bancas para dedicarse de lleno a la gestión.