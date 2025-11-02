Diego Santilli fue anunciado como el nuevo Ministro del Interior

El presidente Javier Milei lo anunció a través de su cuenta de X. El dirigente del PRO viene de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

El presidente Javier Milei designó este domingo a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció día atrás junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de la interna en el Gobierno.

El dirigente del PRO venía mostrándose cerca del oficialismo desde hace tiempo y viene de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza,tras la baja de José Luis Espert.

“Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. ¡VLLC (viva la libertad, carajo)! Fin”, escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.

De esta manera, continúa la expectativa por el rol que ocupará entonces el asesor presidencial, quien hasta que se conoció esta medida, se especulaba con que iba a ser el encargado de las relaciones con las provincias, los diputados y los senadores.