Adorni cruzó a Macri tras las críticas por su designación como jefe de Gabinete

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó las críticas del expresidente Mauricio Macri a su nombramiento calificándolas de "injustas". El ex vocero presidencial sostuvo que al líder del PRO "le jugó una mala pasada el sentimiento de nostalgia de otros tiempos".

"El expresidente Macri tiene derecho de opinar lo que quiera sobre el que quiera, y creo que eso es parte de la libertad de cada uno. Pero el equipo de ministros y el jefe de Gabinete lo elije el Presidente de la Nación, como él en su momento eligió a Marcos Peña y un equipo de gobierno que lo llevó hasta donde lo llevó. Un gobierno que terminó con serios problemas en lo económico y que permitió el regreso del kirchnerismo", señaló Adorni, en una entrevista con LN+.

Macri había expresado su lamento por la salida de Guillermo Francos del cargo y sugerido públicamente a Horacio Marín, actual CEO de YPF, como un dirigente "idóneo" para la Jefatura de Gabinete. Al mismo tiempo, calificó a Adorni de inexperto. El exvocero salió al cruce de esta postura, destacando que Macri "lamenta la salida de Francos pero no lo defiende, si no que propone a otra persona".

El actual ministro coordinador cuestionó además la mención de Marín por parte de Macri, señalando que "lo pone en un compromiso" y es "no conocer los deseos de Marín". Adorni defendió a Marín, a quien elogió como "el mejor presidente que tuvo YPF en toda su historia", y reveló que el funcionario se mostró "consternado" por la situación generada por la declaración del exmandatario.