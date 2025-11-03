Urgente: Chocó a dos vehículos y se dio a la fuga

El conductor de una camioneta provocó un accidente entre dos autos y escapó del lugar.

Un impactante accidente se registró durante las primeras horas de este lunes sobre la avenida Pizarro y calle Ñandú, en barrio Solís Pizarro. Dos vehículos terminaron con grandes daños materiales luego de que una cmaioneta provocara el accidente y se diera a la fuga.

Según se pudo conocer, el incidente habría ocurrido cuando la camioneta embistió por detrás a un Renault Logan, luego realizó una maniobra en reversa y terminó impactando contra un Peugeot gris, para finalmente escapar del lugar.

En estos momentos personal de la policía se encuentra trabajando en el lugar para determinar cómo sucedieron los hechos. Por otra parte se encuentran investigando el paradero del conductor que se dio a la fuga.