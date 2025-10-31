Hallan a un hombre sin vida en barrio Santa Ana I

Un hombre fue hallado muerto con un aparente disparo en la cabeza en plena calle del barrio Santa Ana I, a metros de un cajero automático y cerca de la Comisaría 12ª.

A primeras horas de este viernes un vecino del barrio Santa Ana I escuchó un fuerte estruendo en la calle, salió y se dio con una lamentable situación, un hombre yacía en el suelo, con lo que seria una herida de bala en la cabeza con un charco de sangre junto al cuerpo.

El hecho ocurrió al lado del cajero automático ubicado sobre una de las calles principales del barrio, a escasos metros de la Comisaría 12ª de la zona sur de la capital salteña

La Policía continúa trabajando para determinar si se trató de un homicidio o de un suicidio ocurrido en plena vía pública.