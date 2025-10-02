Un árbol de gran porte se cayó sobre cuatro vehículos en Villa Luján

Un árbol de gran tamaño finalmente cedió y cayó sobre cuatro vehículos que estaban estacionados en la calle Prado al 2200.

Según se pudo conocer, el peligro de que cediera estaba latente desde el mes de agosto cuando quedó inclinado a la mitad tras un temporal. Los vecinos ante la preocupación, realizaron varios reclamos que no obtuvieron respuesta, hasta la madrugada de hoy en el que finalmente cayó causando grandes daños materiales.

El impacto fue tan fuerte que arrastró un poste de luz y destrozó parte de cuatro autos.