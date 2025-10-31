Se quedó dormido al volante y casi cae a un canal

Un automóvil terminó a centímetros de un canal luego de que el conductor perdiera el control del vehículo en las inmediaciones de la rotonda de la Universidad Católica de Salta, en el acceso que conecta con la avenida Patrón Costas.

Un automóvil terminó a centímetros de un canal luego de que el conductor perdiera el control del vehículo en las inmediaciones de la rotonda de la Universidad Católica de Salta, en el acceso que conecta con la avenida Patrón Costas.

Según se pudo conocer el hombre se habría quedado dormido tras una jornada laboral nocturna, aunque no se descarta que haya intentado esquivar a una persona o vehículo que se le habría cruzado de forma repentina.

Afortunadamente, la rápida maniobra evitó que el auto terminara volcando dentro del canal.