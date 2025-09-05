Choque entre una moto y un auto sobre calle 10 de Octubre y Alvarado

Un fuerte choque entre una moto y un automóvil se registró hace unos minutos sobre la intersección de calle 10 de octubre y Alvarado.

El motociclista fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde ingresó con diagnóstico de politraumatismo.

Según contó el conductor del automóvil, quien llevaba a sus hijos al colegio, “En la moto la manejaba un menor de edad, con un acompañante que sería mayor de edad”.

En el lugar trabajaron efectivos de tránsito y personal de emergencias para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.