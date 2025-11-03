Tras un impactante accidente un motociclista perdió ambas piernas

Un motociclista de 44 años se encuentra internado en estado crítico tras un accidente ocurrido en la madrugada sobre la Circunvalación Sur, entre la Ruta Nacional 68 y la Ruta Provincial 21, cerca de Cerrillos.

Un motociclista de 44 años se encuentra internado en estado crítico tras un accidente ocurrido en la madrugada sobre la Circunvalación Sur, entre la Ruta Nacional 68 y la Ruta Provincial 21, cerca de Cerrillos.

El conductor viajaba en su moto cuando fue impactado desde atrás por un camión de transporte de una empresa láctea.

Producto del choque, sufrió gravísimas lesiones y fue asistido por personal del SAMEC antes de ser trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo, donde los médicos confirmaron “politraumatismo y amputación de ambos miembros inferiores”.

En el lugar trabaja personal de la policía y criminalística para determinar las circunstancias del accidente.