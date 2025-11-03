Boca le ganó 2-1 a Estudiantes y es líder de su zona

El Xeneize se impuso sobre el Pincha en La Plata con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Edwuin Cetré anotó el tanto del equipo de Eduardo Domínguez. Los de Claudio Úbeda lideran la zona A del torneo Clausura 2025 y continúan en la segunda posición de la tabla anual. Ahora, recibirán a River en la Bombonera por el Superclásico.

Boca venció 2-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en el marco de la fecha 14 del torneo Clausura 2025. Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel anotaron los goles del Xeneize, que consiguió un triunfo crucial para volver a ser líderes de la zona A del campeonato y ratificar su segundo puesto en la tabla anual, que otorga un cupo a la Copa Libertadores 2026. El árbitro fue Leandro Rey Hilfer.

Con el triunfo sobre Estudiantes, Boca comparte el liderazgo de la zona A del Clausura con 23 puntos y se ubica segundo en la tabla anual con 56 unidades. Ahora, recibirá a River en la Bombonera el 9 de noviembre a las 16 en un partido crucial: en caso de derrotar al Millonario, clasificará a la Copa Libertadores 2026.