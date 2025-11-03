River perdió 1 a 0 contra Gimnasia en el Monumental

El gol del partido lo convirtió Marcelo Torres de penal. En la última jugada del partido River tuvo un penal que atajó Nelson Insfrán. El resultado complica al equipo de Gallardo de cara al superclásico y le da un respiro a Gimnasia en la lucha por la permanencia.

Con un final polémico, River perdió 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental, por la fecha 14 del torneo Clausura 2025. El único gol del partido lo convirtió Marcelo Torres de penal, en el primer tanto del “Lobo” en Núñez desde noviembre de 2005.

El gol llegó a los 10 minutos del segundo tiempo, tras una infracción de Juan Carlos Portillo sobre Bautista Merlini que el árbitro Nazareno Arasa no había visto en primera instancia, pero ratificó luego con el VAR. Torres transformó el penal en gol.

El final del partido tuvo otra jugada polémica: Arasa cobró un penal para River por un agarrón en el área, tras revisar la acción en el VAR. Miguel Borja fue el encargado de patear, pero su remate fue detenido por Insfrán, sellando la victoria del visitante.

El resultado profundiza la tensión entre los hinchas y el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que arrastra la frustración por la eliminación en semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia. Ahora, River deberá lograr un buen resultado ante Boca en el superclásico para asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Por su parte, Gimnasia consiguió un triunfo clave en la lucha por la permanencia.