Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

El siete veces campeón de la Máxima todavía no logró los resultados esperados en la Scudería y su futuro es incierto después del 2026

Los rumores sobre el futuro de los pilotos y equipos de la Fórmula 1 se intensifican conforme llega el final de la temporada 2025. En el centro de la atención se encuentra Lewis Hamilton, cuyo bajo rendimiento en su primer año con Ferrari ha abierto la puerta a especulaciones sobre posibles cambios y nombres de reemplazo. La posible salida del siete veces campeón mundial de la Scuderia ha alimentado expectativas alrededor de figuras como George Russell y Oliver Bearman, mientras el mercado de pilotos permanece en constante ebullición.

El piloto británico todavía no logró subir al podio tras veinte carreras en lo que va de la campaña y su desempeño ha quedado rezagado frente a lo conseguido por Charles Leclerc. La única victoria registrada para el ex piloto de Mercedes llegó en el Sprint de China, en marzo. En esa línea, desde ESPN F1 indicaron que su continuidad en el Cavallino Rampante estaría en duda. “En cuanto a Hamilton, varias figuras importantes del paddock han sugerido a ESPN que, dado su rendimiento, al siete veces campeón del mundo no se le ofrecerá un nuevo contrato cuando finalice el suyo a finales de 2026″, indicaron.

“Parece una predicción prematura, pero lo que está claro es que algo no ha funcionado entre el piloto británico y el equipo italiano este año, incluso si su ritmo absoluto en comparación con Leclerc no ha sido tan malo como algunos detractores han sugerido”, agregó un artículo del medio estadounidense.

El contrato de Hamilton proyecta su permanencia en Maranello hasta finales de 2026, con un salario cercano a los 49 millones de euros por año. No obstante, el periódico italiano Corriere della Sera indicaron que la continuidad del británico dependerá de próximas negociaciones, ante la falta de garantías de extensión automática para 2027.

Uno de los nombres que emerge como opción natural según ESPN es el de Oliver Bearman, piloto británico que integra la Academia Ferrari y compite actualmente para Haas. Ferrari habría seguido de cerca su evolución, en especial tras un debut destacado como sustituto de Carlos Sainz en Arabia Saudita. El propio Bearman confesó recientemente: “Por supuesto, ese es mi objetivo en la vida [...] esa es mi motivación, de verdad, poder lograrlo algún día. Pero hay muchos pasos en el camino y actualmente mi carrera está en Haas. Necesito demostrar que soy capaz, en primer lugar, de pilotar para un equipo de primera línea, ofreciendo un rendimiento más constante aquí”.