Gimnasia y Tiro perdió por 2-0 y quedó fuera del reducido de la Primera Nacional

Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Gimnasia y Tiro por 2 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Ciudad de Río Cuarto, y clasificó a la semifinal del torneo reducido de la Primera Nacional, luego de haber empatado sin goles en el partido de ida.

El primer gol de la noche fue convertido por el delantero Javier Ferreira, mientras que el atacante Lucas González sentenció el triunfo.

Además, el mediocampista de la visita Federico Bravo fue expulsado a los 12 minutos del complemento.

Así, el conjunto cordobés clasificó a la semifinal del reducido y continúa soñando con su primer ascenso a Primera División. En la instancia mencionada, deberá enfrentarse a quien venza entre Deportivo Madryn, que lidera la serie por 3-0 luego del fallo de la AFA, y Gimnasia de Jujuy.

La primera llegada del partido se dio a los 28 minutos de la primera parte, con un centro buscapié de Ferreira para el extremo Martín Garnerone, cuyo remate bajo y lejano salió centralizado y fue contenido por el arquero Federico Abadía.

El primer gol de la noche llegó a los 31 minutos, cuando un pase largo le llegó a Ferreira, que metió un remate bajo al segundo palo, el cual se desvió en el defensor Gabriel Díaz y cambió el poste, descolocando a Abadía y convirtiéndose en el 1-0.

A los 35 minutos, un centro desde la derecha llegó al segundo palo y fue rematado por el delantero Fabricio Rojas, quien apareció libre de marca pero no pudo definir con precisión.

En el segundo tiempo, a los 12 minutos, el volante de Gimnasia y Tiro Federico Bravo fue expulsado, luego de intensos reclamos ante el árbitro Daniel Zamora por una falta previa no sancionada.

A los 18 minutos llegó Gimnasia y Tiro, con un cabezazo desde el área chica del extremo Lautaro Gordillo, que salió alto y se metía por el ángulo izquierdo del arquero Brian Olivera, pero el guardameta reaccionó a tiempo y pudo desviar.

El segundo gol de la noche se dio a los 22 minutos, con un centro rasante del atacante Mauro Valiente que Lucas González empujó a la red, para marcar el 2-0 final.