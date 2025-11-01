River Plate elige presidente: cinco listas compiten en las Elecciones

Se iniciaron los comicios en las instalaciones del Monumental. La votación se extenderá hasta las 20. Ya pasaron por las urnas más de 2 mil personas. Más de 87.000 socios están habilitados para votar.

El Club Atlético River Plate celebra este sábado una jornada clave: las Elecciones 2025 que definirán la conducción de la institución durante los próximos cuatro años. Los socios podrán emitir su voto entre las 10 y las 20 h en las instalaciones del Estadio Más Monumental, donde se espera una participación masiva.

En total, son cinco las listas que compiten en los comicios, encabezadas por Stefano Di Carlo (Frente Filosofía River, oficialismo), Luis Belli (Frente River Primero), Pablo Lunati (Frente Ficha Limpia en River), Carlos Trillo (Frente River Somos Todos) y Daniel Kiper (Frente River Campeón Deportivo y Social).

En esta oportunidad, el proceso de votación incorpora una Boleta Única Electrónica, un sistema que permitirá a las socias y socios votar de forma más ágil y segura, marcando un precedente histórico dentro del club. Podrán participar los socios activos mayores de 16 años, con una antigüedad mínima de tres años y la cuota de septiembre al día.

Durante la jornada se renovarán los principales órganos de gobierno del club: la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas y el cuerpo de Representantes de Socios y Socias, cargos que definirán la estructura institucional para el próximo período.

Para facilitar el acceso, se habilitaron tres ingresos al estadio —Figueroa Alcorta, Udaondo y el estacionamiento interno— y un espacio recreativo infantil gestionado por la Fundación River, donde los más chicos pueden participar de actividades mientras los adultos emiten su voto.

Desde la organización esperan una alta concurrencia, que podría superar el récord histórico de participación de 2021, cuando votaron más de 19.800 socios. Los resultados se conocerán en horas de la noche, una vez concluido el escrutinio.