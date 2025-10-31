Lanús venció por 1-0 a U. de Chile y es finalista de la Copa Sudamericana

El equipo de Mauricio Pellegrino le ganó al conjunto chileno en el Sur del conurbano bonaerense, con gol de Rodrigo Castillo, y se quedó con la serie tras empatar 2-2 en Santiago. Así, enfrentará a Atlético Mineiro en el partido definitorio.

Lanús es finalista de la Copa Sudamericana. El Granate le ganó 1-0 al equipo chileno, en el Estadio Néstor Díaz Pérez, en el Sur del conurbano bonaerense, con gol de Rodrigo Castillo, la gran figura de la serie, que había comenzado con el empate 2-2 en Santiago de Chile. Así, el conjunto argentino enfrentará al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli en el partido definitorio, el próximo sábado 22 de noviembre en Asunción.

El equipo de Mauricio Pellegrino fue el mejor en el complicado duelo con el conjunto chileno y será la tercera final de Conmebol Sudamericana en la historia del Granate, que derrotó a Ponte Preta en 2013, con Guillermo Barros Schelotto, y perdió frente a Defensa y Justicia en 2020.

En un partido muy luchado, que terminó en escándalo con los dos planteles enfrentados entre tumultos y empujones, el árbitro venezolano Alexis Herrera y el VAR fueron los grandes protagonistas. Tras un primer tiempo a puro roce y juego físico, en el segundo tiempo llegaron las emociones fuertes.

Tras anular tantos a Marcelino Moreno para el local, y otro a Felipe Salomoni en la U, llegó el primer gol de Lanús: Marcelino Moreno escaló por derecha y asistió al Castillo, el goleador de la serie, quien definió como los que saben ante la salida del arquero Gabriel Castellón. La conquista fue demasiado el conjunto trasandino, que preso de su impotencia, terminó en escandalo el partido.

De esta manera, el Granate se volverá a ver las caras con el Galo, que eliminó a Independiente del Valle, que igualó 1-1 en la ida en Ecuador y aseguró su clasificación con un triunfo 3-1 en la vuelta jugada en Brasil. Lanús y Mineiro ya disputaron dos finales, con resultados favorables a los brasileños: los de Belo Horizonte se quedaron con la Copa Conmebol 1997 y la Recopa Sudamericana 2014.

