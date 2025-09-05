Choque entre un auto y una motocicleta en Circunvalación Oeste

Un accidente de tránsito se registró esta mañana en la circunvalación oeste, en el tramo que conduce hacia la Ruta 28, entre un auto y una moto.

Aparentemente el automóvil habría intentado realizar un cambio de carril sin advertir la presencia del motociclista, lo que derivó en el impacto.

Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad. 

En el lugar trabajan efectivos policiales, personal de seguridad vial y de tránsito, quienes ordenan la circulación que, por el momento, se encuentra reducida a media calzada. Se recomienda circular con precaución por el sector.
 
