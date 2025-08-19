Árbol de gran porte se cayó al lado de la escuela Sagrada Familia

Una mañana accidentada por los fuertes vientos registrados en la ciudad.

En esta ocasión hay que reportar la caída de un árbol de gran tamaño al lado de la Escuela Sagrada Familia en el barrio San José.

Personal de emergencia se encuentra trabajando en el lugar para retirar el árbol, se recomienda tomar otra vía de acceso ya que el tránsito está cortado en su totalidad.