Metán se consolida como Capital del Enduro: Se ultiman detalles para la Gran Final Nacional

San José de Metan se prepara para albergar uno de los eventos más importantes del calendario motor nacional “la Gran Final del Campeonato Argentino de Enduro - Copa GASGAS” a realizarse el 1 y 2 de noviembre La competencia tendrá lugar en el exigente Circuito Ciudad de la Miel un trazado conocido por su imponente combinación de cerros ríos y yungas .

Desde la municipalidad informaron que se trabajo intensamente en la logística y seguridad para garantizar un espectáculo de primer nivel y con el cronometraje profesional que la final exige. El balneario camping municipal está preparado para ofrecer las mejores comodidades a los equipos y al público.

Cronograma

Viernes 31 de Octubre

16:00 a 20:00 hs. Inscripciones en “Bar Punto de Encuentro” (Paseo La Estación y Mitre)

Sábado 1 de noviembre

09:00 hs. a 17:00 hs.- Inscripciones en “Bar Punto de Encuentro” (Paseo La Estación y Mitre)

13:00 hs. a 14:00 hs.- Entrenamiento 1° tanda de Principiantes.

14:00 a 15:00 hs.- Entrenamiento 2° tanta Promo Master C y D. /Senior Junior A y B/Master A y B.

15:00 a 16:00 hs.- Repite Entrenamiento 1° tanda de principiantes.

16:00 a 17:00 hs.- Repite entrenamiento 2° tanta Promo Master C y D/ Senior Junior A y B/Master A y B.

18:00 hs.- Reunión de pilotos en el SUM del Complejo Municipal.

20:30 hs.- Largada simbólica en Plaza San Martín, (Esquina Alem y José Ignacio Sierra), con la conducción del reconocido locutor del enduro “Buitre” García.

Domingo 2 de noviembre

08:00 hs.- Inicio de la Gran Final del Campeonato Argentino de Enduro en el Balneario Camping Municipal.

El evento, organizado por el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad; el Team Párraga, y supervisado por la CONAE y CAMOD, no solo es una competencia deportiva sino un motor de desarrollo local.