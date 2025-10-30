Racing empató 0-0 con Flamengo por las semifinales y quedó eliminado de la Copa Libertadores

La Academia no pudo revertir en Avellaneda la derrota por 1-0 en Río de Janeiro, a pesar de jugar con un hombre más durante casi todo el ST, y se despidió del torneo de pie tras la igualdad.

Racing empató 0-0 con Flamengo en el Cilindro de Avellaneda, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América y quedó eliminado del torneo. La Academia, tras un recibimiento histórico, no pudo revertir de local la derrota por 1-0 en Río de Janeiro y quedó a un paso de una final histórica. Así, el Mengao disputará el partido definitivo ante Liga de Quito o Palmeiras (3-0 para los ecuatorianos en la ida), el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

Un partido de Copa Libertadores. Ni más ni menos fue el primer tiempo entre la calidad de Flamengo, y las ganas y el espíritu de un Racing que igualaba el nivel de los brasileños a puro empuje. Así, la primera etapa fue de ida y vuelta en Avellaneda, donde otra vez la figura fue el mismo de Río de Janeiro: Facundo Cambeses.

El arquero del local fue el responsable de que el arco de la Academia no fuera vencido con dos atajadas monumentales: un mano a mano con el uruguayo Guillermo Varela y, sobre el final, le sacó con la cara un remata e Giorgian de Arrascaeta. El 1 de la Academia está en un nivel altísimo y lo demostró en esta semifinal.

El equipo de Gustavo Costas no se quedó atrás, y con más ganas que ideas empujó en el partido y hasta tuvo dos chances claras para adelantarse en el marcador. Tomás Conechny conectó un centro desde la banda derecha, y fue controlado por Agustín Rossi. Luego, tras una salida desde abajo de Cambeses, que derivó en un pase-gol para Santiago Solari, que desperdició la chance con un remate desviado.

En el segundo tiempo, la viveza de Marcos Rojo dejó con 10 jugadores a Flamengo y empezó otro partido. El exjugador de Boca lo hizo reaccionar al ecuatoriano Gonzalo Plata, y el árbitro chileno Piero Maza no dudó: expulsó al delantero del Mengao tras una tonta agresión. La Academia tenía media hora para abrir el marcador.

Ahí apareció Rossi para hacerse gigante en el arco de Flamengo y evitar la caída de la visita que, a esa altura, estaba replegado en defensa como aferrándose al empate que lo llevaba a la final. Una atajada espectacular a Maravilla Martínez lo dejó sin chances a Racing del gol salvador.

Gustavo Costas movió el banco y metió a Luciano Vietto que tuvo el gol sobre el final del partido, pero otra vez Rossi se lució con una tapada de otro partido, para transformase en la figura del partido y el gran responsable de que Flamengo sea, una vez más, finalista de la Copa Libertadores.