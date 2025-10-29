Chiqui Tapia confirmó que el partido inaugural del Mundial 2030 será en Argentina

El presidente de la AFA encabezó una asamblea en Ezeiza y afirmó que la Copa del Mundo de 2030 "reivindicará la historia del primer Mundial jugado".

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, encabezó la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de la institución y sostuvo que la intención es que participen 64 selecciones en el Mundial 2030. Además, marcó que el partido inaugural se jugará en la Argentina.

Durante el encuentro, que se desarrolló en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, Tapia subrayó la organización de la Copa del Mundo 2030, que se jugará en España, Portugal y Marruecos, aunque tres partidos iniciales se desarrollarán en Argentina, Uruguay y Paraguay: "El Mundial del 2030 tendrá la reparación histórica de jugarse en Argentina, Uruguay y Paraguay. Digo que va a ser el de la democracia en el buen sentido".

"Sudamérica va a ser parte de ese Mundial, que reivindicará la historia del primer Mundial jugado. Vamos a ser sede compartida y tener la posibilidad de tener el partido inaugural en nuestro país", agregó en esta línea.

En tanto, expuso su intención de que participen 64 selecciones y que Argentina, Paraguay y Uruguay sean sedes de "una fase completa". También subrayó las instalaciones en el fútbol argentino y ejemplificó con el estadio Monumental de River: "Es uno de los más grandes de América con capacidad para 88 mil personas. Los estadios que se inauguraron en estos últimos tiempos y en momentos difíciles. Esto habla bien de la salud del fútbol argentino".

Por otro lado, remarcó la situación del fútbol local ya que se refirió a la "federalización" y señaló que se disputan "10 mil partidos por fin de semana" planificados por la AFA.