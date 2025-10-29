Racing – Flamengo, por semifinales de Copa Libertadores

La Academia deberá dar vuelta el resultado adverso con el que finalizó el partido de ida en Brasil. Para el armado del equipo, Gustavo Costas tendrá una baja confirmada, Santiago Sosa. El ganador enfrentará al vencedor entre Liga de Quito y Palmeiras.

Racing jugará este miércoles ante Flamengo en el marco del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores en el Cilindro de Avellaneda con la obligación de dar vuelta el resultado para poder lograr el pase a la final y volverla a disputar tras 28 años.

El conjunto de Gustavo Costas tiene un choque difícil: más allá de que jugará a estadio lleno con su gente, deberá dar vuelta el resultado, el 0 a 1 obtenido en el Maracaná. El ganador de esta serie enfrentará al vencedor entre Liga de Quito y Palmeiras, que se define el jueves.

Pensando en el armado del equipo, si bien Costas no confirmó el 11 ideal, tendrá que realizar un cambio obligado: la baja de uno de las figuras, Santiago Sosa, quien deberá operarse debido a la fractura en el seno maxilar superior derecha producto de codazo que recibió por parte de Marcos Rojo.

Por su parte, el Megao viene de una derrota ante Fortaleza por la mínima diferencia y perdió la punta del Brasileirao que venía compartiendo con Palmeiras.

Pensando en la formación, Felipe Luis tampoco podrá contará con una de sus estrellas debido a que Pedro se perderá el duelo de vuelta por una fractura en el antebrazo.

Racing – Flamengo: hora y televisión

Hora: 21.30.

Televisión: Telefe y Fox Sports.

Estadio: Presidente Perón, Racing.

Árbitro: Piero Maza.

VAR: Juan Lara.