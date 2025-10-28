El arquero del Inter de Milán atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas

El español Josep Martínez golpeó con su auto contra el cuerpo de un anciano de 81 años en la localidad italiana de Como. El suceso, ocurrido cerca de las instalaciones de entrenamiento del club en Appiano Gentile, provocó la muerte inmediata de la víctima, mientras que el futbolista resultó ileso.

Un accidente conmocionó al fútbol italiano. El arquero español Josep Martínez del Inter de Milán atropelló a un hombre de 81 años que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica en Fenegrò, una localidad de la provincia de Como.

El incidente se produjo alrededor de las 9:30 de la mañana en la Via Bergamo, una autopista próxima al centro de operaciones del Neroazzurro. El portero de 27 años conducía su vehículo en dirección al entrenamiento cuando impactó contra el anciano, quien circulaba en su silla de ruedas eléctrica. Tras el choque, el guardameta prestó asistencia inmediata a la víctima.

Según informó el diario La Repubblica, en su edición de Milán, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, movilizando ambulancias y un helicóptero médico para la persona accidentada. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos, ya que el hombre falleció prácticamente en el acto debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Las autoridades italianas, en particular los Carabinieri, abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades legales. Las primeras reconstrucciones apuntan a dos hipótesis: que la víctima pudo haber sufrido un malestar que lo llevó a invadir la calzada, o que un despiste provocó que cruzara al carril contrario, lo que desencadenó el fatal desenlace. Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales adicionales sobre la causa exacta del siniestro.

El impacto del suceso se sintió de inmediato en el Inter de Milán. El club decidió cancelar la rueda de prensa prevista del entrenador Cristian Chivu, que debía celebrarse antes del partido de Serie A contra la Fiorentina, que se jugará este miércoles válido por una nueva jornada del Calcio. Esta medida reflejó la gravedad del incidente y la conmoción generada en la entidad, que afrontó una situación especialmente delicada a pocas horas de un compromiso importante en la liga italiana.