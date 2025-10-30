El Móvil de Castración atenderá en la zona sudeste
La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 3 al jueves 6 de noviembre en el horario de 8.30 a 13. Se instalará en los barrios San Alfonso, El Círculo 4, Los Gremios y Finca Valdivia.
Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma será el siguiente:
LUNES 3
BARRIO SAN ALFONSO
Manzana 308 C Lote 1
Turnos: 3874028366
MARTES 4
BARRIO CIRCULO 4
Manzana G casa 4
Turnos: 3874028366
MIÉRCOLES 5
BARRIO LOS GREMIOS
Manzana I Casa 2
Turnos: 3874028366
JUEVES 6
BARRIO FINCA VALDIVIA
Manzana 614 B Casa 12
Turnos: 3874028366
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
+ Llevar una manta para el postquirúrgico
+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas
+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador