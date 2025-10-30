El Móvil de Castración atenderá en la zona sudeste

El operativo, a cargo de Bienestar Animal, se realizará del lunes 3 al jueves 6 de noviembre en el horario de 8.30 a 13 en San Alfonso, El Círculo 4, Los Gremios y Finca Valdivia. Los turnos deben pedirse vía Whatsapp.

La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 3 al jueves 6 de noviembre en el horario de 8.30 a 13. Se instalará en los barrios San Alfonso, El Círculo 4, Los Gremios y Finca Valdivia.

Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.

El cronograma será el siguiente:

LUNES 3

BARRIO SAN ALFONSO

Manzana 308 C Lote 1

Turnos: 3874028366

MARTES 4

BARRIO CIRCULO 4

Manzana G casa 4

Turnos: 3874028366

MIÉRCOLES 5

BARRIO LOS GREMIOS

Manzana I Casa 2

Turnos: 3874028366

JUEVES 6

BARRIO FINCA VALDIVIA

Manzana 614 B Casa 12

Turnos: 3874028366

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:

+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)

+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva

+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos

+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene

+ Llevar una manta para el postquirúrgico

+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas

+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas

+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador