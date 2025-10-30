El CCM será escenario del Pre Cosquín sede Salta 2026

Se desarrollará el viernes 31 a las 21 hs con los participantes de la capital salteña y el sábado 1° de noviembre desde las 15 con los artistas del interior y otras provincias. Tendrá lugar en la playa de estacionamiento de Av. Paraguay 1240.

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, acompaña la organización de la selección de los artistas que conformarán la Delegación de la Sede Salta del Pre Cosquín 2026. La etapa de inscripción se realizó desde el 20 al 29 de octubre.

El escenario de avenida Paraguay se prepara para vivir dos jornadas a pura música, canto y danza. Será el viernes 31 de octubre a las 21 horas por Salta-capital y el sábado 1° de noviembre desde las 15 horas para los artistas del interior u otras provincias y desde las 21 hs la gran final.

Los concursantes darán lo mejor de sí para competir en los rubros: solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, solista de malambo masculino, solista de malambo femenino, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada, conjunto de baile folklórico y canción inédita.

El jurado estará conformado, en la categoría Danza por: Juan Carlos Vilca, Analía Medina y José Demelchiore. Y por Música estarán: Juan Carlos Vargas, Fabián Herrera y Miguel Villalba. Ellos serán los encargados de definir a la delegación que representará a Salta en el 54° Certamen para Nuevos Valores de Cosquín, que se desarrollará en enero de 2026, sobre el emblemático escenario Atahualpa Yupanqui en la plaza Próspero Molina.

El Pre Cosquín busca reconocer y proyectar el talento de artistas de todo el país que presentan propuestas de raíz folklórica en música y danza, brindando la posibilidad de llegar a la 66° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se celebrará del 24 de enero al 1° de febrero de 2026.