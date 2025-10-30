Tiene 13 años, es un apasionado por la mitología y el dibujo y busca una familia que lo adopte

Es un adolescente de 13 años que vive actualmente en un dispositivo de protección de Salta, y que manifestó un profundo deseo de formar parte de una nueva familia.

Los encargados de cuidarlo contaron que con frecuencia pregunta sobre la posibilidad de hacer realidad su sueño de vida en familia, por lo que se convocó a personas o parejas que puedan brindarle un entorno familiar contenedor y estable, asumiendo el compromiso de acompañarlo en su desarrollo personal, social y emocional.

Cursa séptimo grado en una escuela de educación común, y cuenta con adaptaciones curriculares a cargo de una maestra de apoyo, y tiene una buena disposición para asistir a clases mostrando su compromiso con la educación. Muestra un especial interés por la lectura de cuentos, mitos y leyendas, y utiliza el dibujo como un medio clave para expresar sus emociones y creatividad. Además de sus intereses literarios y artísticos, participa activamente en talleres de cerámica, educación física y terapia ocupacional.

Los profesionales intervinientes destacaron avances significativos en su autonomía y una participación activa en las actividades cotidianas, lo que favorece su integración social y emocional. Es importante señalar que el joven posee Certificado Único de Discapacidad ya que fue diagnosticado con retraso mental leve y trastorno generalizado del desarrollo, por lo que recibe tratamiento psicológico, fonoaudiológico y psicopedagógico, apoyos que resultan fundamentales para su desarrollo integral.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción convocó a personas o familias residentes en cualquier parte del país que estén dispuestas a respetar sus tiempos y singularidades, y a comprometerse con la continuidad de los tratamientos que actualmente recibe.

Para recibir mayor información o asesoramiento sobre esta convocatoria pueden comunicarse al teléfono 0387-4258026 o escribir al correo electrónico [email protected]. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 13.