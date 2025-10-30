Inscripciones para los Institutos de Formación de la Policía de Salta

Se encuentran abiertas las inscripciones para postulantes a las Escuelas de Cadetes y Suboficiales de la Policía de Salta. Varones podrán hacerlo hasta el 2 de noviembre, y mujeres del 3 al 6 de noviembre, de manera virtual a través de la página oficial. Los interesados deben contar con certificado de antecedentes.

La Policía de Salta, por medio de la División Incorporaciones y Selección de Personal, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para postulantes a las Escuelas de Cadetes y Suboficiales de la Policía de Salta en Capital y Embarcación para el ciclo lectivo 2026. Las inscripciones para varones se extenderán hasta el 2 de noviembre. En tanto para mujeres se habilitarán desde el 3 al 6 de noviembre.

Los interesados deberán hacerlo de manera virtual ingresando a la página http://www.policiadesalta.gob.ar/incorporaciones y adjuntando la documentación requerida en un link específico que se habilita durante el periodo de inscripciones.

Luego de corroborar el cumplimiento de la documentación exigida se enviará la boleta de pago del arancel por e-mail y posteriormente se continuará con el proceso estipulado.

Es requisito indispensable contar con el certificado de antecedentes penales nacional y provincial, que se gestiona de manera presencial en las Oficinas de Atención al Público de la Central Policial, en calle Santiago del Estero 725, solicitando turno de atención a través de https://policiadesalta.gob.ar/turnos/turnos de domingos a jueves.

Ante la demanda, la División Antecedentes Personales brinda un servicio de atención excepcional mediante la habilitación de un sistema de registro por planillas, de manera presencial para aquellos postulantes que no consigan turno.

Los postulantes deben ser argentinos nativos o por opción, tener 18 años cumplidos y no más de 23 años para el caso de postulantes a Oficiales o 28 años para Suboficiales, poseer título secundario completo, entre otros requisitos.

Para mayor información comunicarse a los teléfonos (0387) 4373170 o (0387) 4522232 de la División Incorporaciones y Selección de Personal, de 8 a 22 horas.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación