Bienestar Animal: Xuxa fue adoptada y ahora tiene un nuevo hogar

Se trata de una perra adulta que ya llevaba 14 años esperando una nueva oportunidad para integrarse a una familia. La Municipalidad continuará brindándole atención veterinaria gratuita por el resto de su vida.

La Municipalidad logró conseguir un nuevo hogar para Xuxa, una perra adulta que se encontraba hace 14 años en el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”. Ella había sido rescatada de la calle cuando tenía un año de vida.

Yanet López, adoptante, manifestó que “estoy muy contenta de tener a Xuxa porque la conocía a través de las publicaciones de la Municipalidad y me enamoré de ella”.

“Cuando fui al Centro de Adopciones me mostraron y comentaron sobre todos los perros que buscaban una familia, pero yo fui exclusivamente por Xuxa porque es una perrita gerente y quería darle una mejor calidad de vida para sus últimos años”, destacó Yanet.

“Ojalá todos comprendieran la importancia de adoptar y poder darles una nueva oportunidad a estos perritos que fueron rescatados de la calle, abandonados o sufrieron maltrato”, expresó Yanet, quien agregó que “ahora vamos a darle mucho amor en su nuevo hogar, estamos felices”.

Es importante destacar que, quienes adopten perros adultos del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” obtendrán la atención veterinaria gratuita de por vida para el nuevo integrante de la familia.