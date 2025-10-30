Aguas del norte anunció cortes en varios barrios de la ciudad

Aguas del Norte informó que realizará un corte programado del servicio de agua potable en distintos barrios de Salta Capital este jueves 30 de octubre, debido a tareas de recambio de cañerías. El servicio se verá afectado desde las 20:00 horas del jueves 30 hasta las 04:00 del viernes 31 de octubre.