Barracas Central - Boca, por el Torneo Clausura

El Xeneize irán en busca de una victoria ganar para meterse entre los ocho mejores, pero también para sumar para la Tabla Anual. En cuanto al armado del equipo, Claudio Úbeda, tendrá que hacer un cambio obligatorio.

Boca jugará este lunes en condición de visitante frente a Barracas Central, en el choque postergado en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura, debido a la muerte de Miguel Ángel Russo. El Xeneize deberá sumar de a tres no solo para buscar el pase a los octavos de final del torneo, sino para sumar unidades en la Tabla Anual. Por su parte, el Guapo también deberá buscar una victoria para mantenerse en zona de playoffs.

El conjunto que dirige Claudio Úbeda llega a este partido tras perder 2-1 con Belgrano, resultado que complicó su clasificación a la Copa Libertadores. En el Torneo Clausura, se ubica décimo en la Zona A, aunque un triunfo lo podría colocar tercero y un empate quinto.

En la Tabla anual, suma 50 puntos y ocupa el quinto lugar, detrás de Rosario Central, River, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, y una victoria lo devolvería al segundo puesto, que otorga un cupo directo a la fase de grupos.

Tras empatar con Tigre en el último choque, quedó séptimo en la Zona A con 18 puntos, mientras que en la tabla anual ocupa el décimo lugar, a uno del último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana, torneo al que busca acceder por primera vez.

Barracas Central - Boca: hora y televisión

Hora: 16

Televisión: ESPN Premium

Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Silvio Trucco.