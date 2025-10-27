Fórmula 1: Ganó Landó Norris y superó a Oscar Piatri en la cima del campeonato
Lando Norris evitó un caos inicial para ganar el domingo el Gran Premio de la Ciudad de México desde la pole position y arrebatarle el liderato del campeonato de la Fórmula 1 a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, por un solo punto.
El australiano Piastri, que había comenzado la carrera en el séptimo lugar y con 14 puntos de ventaja sobre el británico, terminó quinto.
Charles Leclerc fue segundo para Ferrari, a 30,3 segundos de Norris, mientras que el actual campeón de Red Bull, Max Verstappen, consiguió su sexto podio consecutivo en tercer lugar después de un final emocionante a solo 0,7 segundos del monegasco.
Oliver Bearman fue cuarto para Haas en el mejor resultado de la carrera del piloto británico, luego de que un coche de seguridad virtual al final acabara con las esperanzas de Piastri de superarlo.
Fórmula 1: así quedó el campeonato de pilotos
Pos. Piloto Equipo Puntos
1 L. Norris McLaren 357
2 O. Piastri McLaren 356
3 M. Verstappen Red Bull 321
4 G. Russell Mercedes 258
5 C. Leclerc Ferrari 210
6 L. Hamilton Ferrari 146
7 K. Antonelli Mercedes 97
8 A. Albon Williams 73
9 N. Hülkenberg Stake Sauber 41
10 I. Hadjar Racing Bulls 39
11 C. Sainz Jr Williams 38
12 F. Alonso Aston Martin 37
13 O. Bearman Haas 32
14 L. Stroll Aston Martin 32
15 L. Lawson Racing Bulls 30
16 E. Ocon Haas 30
17 Y. Tsunoda Red Bull 28
18 P. Gasly Alpine 20
19 G. Bortoleto Stake Sauber 19
20 F. Colapinto Alpine -
21 J. Doohan Alpine -