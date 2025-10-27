Fórmula 1: Ganó Landó Norris y superó a Oscar Piatri en la cima del campeonato

El británico fue arrollador en el Gran Premio de México y desplazó a su compañero de McLaren en el liderazgo del campeonato de pilotos. Verstappen quedó tercero y se prende en la pelea.

Lando Norris evitó un caos inicial para ganar el domingo el Gran Premio de la Ciudad de México desde la pole position y arrebatarle el liderato del campeonato de la Fórmula 1 a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, por un solo punto.

El australiano Piastri, que había comenzado la carrera en el séptimo lugar y con 14 puntos de ventaja sobre el británico, terminó quinto.

Charles Leclerc fue segundo para Ferrari, a 30,3 segundos de Norris, mientras que el actual campeón de Red Bull, Max Verstappen, consiguió su sexto podio consecutivo en tercer lugar después de un final emocionante a solo 0,7 segundos del monegasco.

Oliver Bearman fue cuarto para Haas en el mejor resultado de la carrera del piloto británico, luego de que un coche de seguridad virtual al final acabara con las esperanzas de Piastri de superarlo.

Fórmula 1: así quedó el campeonato de pilotos

Pos. Piloto Equipo Puntos

1 L. Norris McLaren 357

2 O. Piastri McLaren 356

3 M. Verstappen Red Bull 321

4 G. Russell Mercedes 258

5 C. Leclerc Ferrari 210

6 L. Hamilton Ferrari 146

7 K. Antonelli Mercedes 97

8 A. Albon Williams 73

9 N. Hülkenberg Stake Sauber 41

10 I. Hadjar Racing Bulls 39

11 C. Sainz Jr Williams 38

12 F. Alonso Aston Martin 37

13 O. Bearman Haas 32

14 L. Stroll Aston Martin 32

15 L. Lawson Racing Bulls 30

16 E. Ocon Haas 30

17 Y. Tsunoda Red Bull 28

18 P. Gasly Alpine 20

19 G. Bortoleto Stake Sauber 19

20 F. Colapinto Alpine -

21 J. Doohan Alpine -