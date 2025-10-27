Construyeron nuevos reductores de velocidad en San Remo

Los trabajos fueron ejecutados en la avenida Mar Blanco al 200 y al 800. La obra fue en conjunto entre la Planta Asfáltica y la Secretaría de Tránsito. El objetivo es prevenir siniestros viales producto del exceso de velocidad.

La Municipalidad continúa ejecutando un plan integral de señalización y ordenamiento vehicular en diferentes barrios de la ciudad con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.

En ese marco, se llevó a cabo la construcción de nuevos reductores de velocidad, también llamados lomos de burro, en la avenida Mar Blanco al 200 y al 300 del barrio San Remo, ubicado en la zona sur de la ciudad.

Los nuevos lomos de burro fueron construidos con material bituminoso, lo que garantiza mayor durabilidad y resistencia frente al tránsito constante. Además, las tareas se complementaron con la correspondiente señalización horizontal y vertical para advertir a los automovilistas y garantizar una circulación segura.

Estas intervenciones forman parte de un cronograma de trabajo que busca reforzar la seguridad tanto de peatones como de conductores, en zonas donde se ha detectado un alto flujo vehicular o proximidad a instituciones educativas y espacios de uso común.

La obra se realizó de manera conjunta entre la Planta Asfáltica, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, y la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.