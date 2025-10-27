Más de 2500 personas fueron asistidas en guardias hospitalarias durante el fin de semana

En la ciudad de Salta hubo 282 intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC; 840 atenciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 765 en el San Bernardo, 407 en el Señor del Milagro, 224 en el Papa Francisco, 45 en el Arturo Oñativia y 25 en el Miguel Ragone.

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 282 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 24 y las 7 del lunes 27 de octubre.

Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Además, se realizó un vuelo sanitario desde Orán a Salta, derivando a una paciente con complicaciones en su embarazo.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 279 pacientes, de los cuales 54 fueron hospitalizados. Hubo 121 de ginecología, 78 atenciones de obstetricia, 48 en enfermería y 32 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 561 pacientes, de los cuales 38 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 130 por patologías respiratorias, 57 por gastroenteritis, 94 traumatismos varios, 2 convulsiones, 7 picaduras de artrópodo y 3 mordeduras de perros.

Hubo 29 nacidos vivos: 8 hombres y 21 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 765 consultas. De los cuales 668 fueron ambulatorios.

De los pacientes atendidos, 151 fueron hospitalizados.

Hubo 66 personas accidentadas, de las cuales 22 fueron por siniestros de tránsito:

18 motociclistas

1 ciclistas

3 automovilistas

0 transeúntes

0 transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 31 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 224 pacientes durante el fin de semana, 219 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas se registraron 5 por derivación.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 407 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de gastroenteritis, infección de vías urinarias, dolor abdominal, rinofaringitis aguda y fiebre.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 45 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: hiperglicemia y diabetes tipo 2, con complicaciones circulatorias, no especificadas y sin mención de complicación.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que, durante el fin de semana, se registró la atención de 25 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación