Un pequeño de 3 años busca una familia que lo adopte

Personas o familias de todo el país interesadas en adoptar a un pequeño de 3 años que vive actualmente en un Dispositivo de Protección de Tartagal podrán postularse para adoptarlo.

Quienes conocen al niño lo describen como curioso, alegre y muy cariñoso, destacando siempre su expresiva sonrisa. Tiene una marcada intención comunicativa y manifiesta sus emociones de manera acorde a las situaciones sociales que atraviesa. Muestra, además, conductas positivas al interactuar tanto con otros niños como con personas que conoce fuera de su entorno habitual, y logró también una mayor autonomía en las habilidades cotidianas de la vida diaria. Si bien recibe tratamiento de psicomotricidad y estimulación temprana en el marco de un diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva, se evidenciaron avances muy favorables en su desarrollo, particularmente en las áreas subjetivas y socio-comunicacionales.

Por esta razón, se espera que los postulantes dispongan de las aptitudes y recursos personales que favorezcan su adecuada integración, así como de una red de contención y apoyo que garantice la continuidad de los tratamientos requeridos para promover su desarrollo integral. Además, y debido al lugar de residencia del niño, la familia seleccionada deberá contar con la posibilidad de trasladarse hasta dicha localidad para iniciar el proceso en caso de una eventual vinculación.

Las personas o familias interesadas en recibir mayor información o asesoramiento sobre esta convocatoria pueden contactar directamente al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta. Está disponible el correo electrónico [email protected] o el teléfono 0387–4258026, en horario de lunes a viernes de 8 a 13.