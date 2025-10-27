Este miércoles comienza la Feria Nacional de Ciencias en Salta

Participarán estudiantes y docentes de todo el país con más de 140 proyectos correspondientes al eje Ciencias.

La “Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025” se desarrollará del 29 al 31 de octubre en el Centro de Convenciones de Cafayate. En esta edición se exhibirán más de 140 proyectos provenientes de 22 jurisdicciones del país, de todas las modalidades y niveles educativos.

La Provincia albergará en simultáneo la fase 3 que corresponde a proyectos centrados en el eje Ciencias que contará con un segmento dedicado a un Desafío Educativo, destinado a estudiantes del Segundo Ciclo de la Educación Primaria (una dupla estudiante/docente por jurisdicción) y con una muestra especial de Proyectos Temáticos (uno por jurisdicción).

Además, tendrá lugar la fase 4 que corresponde a proyectos de todos los ejes STEAM de Escuelas de Régimen Especial de las provincias de Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja y Neuquén.

Durante los tres días, el público en general podrá recorrer los distintos stands y conocer las iniciativas que llegan desde distintos rincones del país. La apertura se realizará el miércoles 29 a las 15.30 horas. Posteriormente a las 17 está previsto el acto inaugural. Durante la jornada del jueves 30 estará de 9 a 12.30 y de 14 a 19 horas; mientras que el viernes 31 abrirá de 9 a 12. El acto de cierre será a las 18 con la entrega de menciones.

La Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología tiene como objetivo favorecer la alfabetización inicial, la creatividad en las artes, la profundización de los procesos de enseñanza y el acercamiento reflexivo al mundo científico y tecnológico a través de la promoción de proyectos que materialicen el enfoque STEAM, como parte de la formación integral de los individuos.

Además, se propone fomentar la cultura ciudadana y democrática, el espíritu crítico y la curiosidad en estudiantes, docentes y comunidad, impulsando el intercambio de experiencias educativas entre los participantes. Asimismo, busca reconocer los saberes propios de los estudiantes, los diferentes lenguajes y los nuevos mundos simbólicos constituidos y generados a partir de los cambios de época.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación