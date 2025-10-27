Desde hoy hasta el 2 de noviembre hay cortes de EDESA programados
Se detallan a continuación los trabajos de ampliación y/o renovación de red eléctrica a realizarse del 27 de octubre al 02 de noviembre de 2025.
Fecha: 28/10/2025
Hora: 08:00
Duración: 04:00 horas
Zona: En Salta Capital, B° María Ester, calles: Francisco Arias, Av. Monseñor Tavella, Lavalle,
Chávez yAbreu
Motivo:Renovación deRed de Media Tensión
Fecha: 28/10/2025
Hora: 08:00
Duración: 04:00 horas
Zona:En Cerrillos: zona rural Las Palmas y zonas aledañas.
Motivo:Renovación deRed de Media Tensión
Fecha: 29/10/2025
Hora: 08:00
Duración: 04:00 horas
Zona: Salta Capital: perímetro comprendido por Avda. Constitución, Dean Funes, vías del
Ferrocarril, calle Miguel Ortiz, 20 de Febrero yAnzoategui; y zonas aledañas.
Motivo:Renovación deRed de Media Tensión
Fecha: 29/10/2025
Hora: 08:00
Duración: 04:30 horas
Zona: Salta Capital, B° Villa El Pilar: polígono definido por calles Arenales, Zuviría, Anzoátegui,
Vías del Ferrocarril y zonas aledañas
Motivo:Renovación deRed de Media Tensión
Fecha: 30/10/2025
Hora: 08:00
Duración: 04:00 horas
Zona: Cerrillos:B° SantaRita III, Camino a San Pedrito y zonas aledañas
Motivo:Renovación deRed de Media Tensión
Fecha: 30/10/2025
Hora: 08:00
Duración: 01:30 horas
Zona:EnB° GrandBourg: calleÁlvarez Jonte al1200 y zonas aledañas
Motivo:Renovación deRed de Media Tensión
Fecha: 31/10/2025
Hora: 08:00
Duración: 04:00 horas
Zona: Salta Capital: barrios Castañares, Universitario, asentamiento Universitario, Cooperativa
20 de Febrero, barrioUniversidad Católica,ADIUNSAy zonas aledañas.
Motivo:Renovación deRed de Media Tensión
Fecha: 02/11/2025
Hora: 07:00
Duración: 04:00 horas
Zona: En Salta: polígono delimitado calles Urquiza, Islas Malvinas, Adolfo Güemes; J.M
Leguizamón, Vía Ferrocarril y zonas aledañas.
Motivo:Renovación deRed de Media Tensión
Fecha: 02/11/2025
Hora: 07:00
Duración: 04:00 horas
Zona: Salta Capital: perímetro comprendido por las calles Ayacucho, Alvarado, Gorriti,
Tucumán, Moldes yAvda.Bélgica; y zonas aledañas.
Motivo:Renovación deRed de Media Tensión