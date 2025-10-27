Sancionaron a 95 conductores que circulaban con graduación alcohólica

LocalesHoy Por Prensa
Fue en el marco de los controles vehiculares realizados en puntos de la provincia durante el fin de semana. Se sancionaron 95 conductores alcoholizados y se fiscalizaron más de 8000 vehículos.
104634-la-policia-detecto-mas-de-mil-infractores-a-las-normativas-viales

La Subsecretaría de Seguridad Vial afianza el trabajo preventivo en la provincia a fin de reducir la siniestralidad y la mortalidad en el tránsito.

En ese marco, durante el fin de semana la Policía Vial controló más de 8000 vehículos en puntos de fiscalización, fijos y móviles, en rutas provinciales, nacionales y calles de Salta. Detectaron a 1062 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplir la Ley Nacional de Tránsito.

Se realizaron 4815 test de alcoholemia y se sancionó a 95 conductores que circulaban con graduación alcohólica.

La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa fortaleciendo las tareas de prevención con el objetivo de generar un cambio de conducta en la ciudadanía y disminuir los índices de siniestralidad en la provincia.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
 

Prensa

banner-wapp2

Te puede interesar

Te puede interesar