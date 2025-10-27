Sancionaron a 95 conductores que circulaban con graduación alcohólica

Fue en el marco de los controles vehiculares realizados en puntos de la provincia durante el fin de semana. Se sancionaron 95 conductores alcoholizados y se fiscalizaron más de 8000 vehículos.

La Subsecretaría de Seguridad Vial afianza el trabajo preventivo en la provincia a fin de reducir la siniestralidad y la mortalidad en el tránsito.

En ese marco, durante el fin de semana la Policía Vial controló más de 8000 vehículos en puntos de fiscalización, fijos y móviles, en rutas provinciales, nacionales y calles de Salta. Detectaron a 1062 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplir la Ley Nacional de Tránsito.

Se realizaron 4815 test de alcoholemia y se sancionó a 95 conductores que circulaban con graduación alcohólica.

La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa fortaleciendo las tareas de prevención con el objetivo de generar un cambio de conducta en la ciudadanía y disminuir los índices de siniestralidad en la provincia.

