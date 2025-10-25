Orán: atraparon a un hombre con pedido de captura de Mendoza

Fue un trabajo de Bicipolicías durante un patrullaje preventivo en una plaza de la localidad. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

En el marco de un patrullaje preventivo por las inmediaciones de una plaza en Orán, Bicipolicías identificaron a una persona y detectaron que tenía un código rojo por amenazas, proveniente de la provincia de Mendoza.

Se trata de un hombre de 31 años que quedó a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.