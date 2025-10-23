Leonardo Cositorto dijo estar débil y desnutrido para acceder a domiciliaria

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes aseguró que el cuadro no sería de tal gravedad para hacer lugar a su pedido. Además, apuntaron a las negativas de ser atendido por parte del propio recluso.

Después de que la defensa Leonardo Cositorto elevara un pedido para que el fundador de Generación Zoe pudiera esperar la revisión de su condena fuera de prisión, tras alegar que se encontraría en un delicado estado de salud, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó el beneficio.

Hace algunos días, la abogada representante del acusado, Ana María Fernández, había presentado un informe elaborado por la psicóloga Marisel Fernández, quien asiste a Cositorto en la Unidad Penal de Riachuelo.

En ese documento, se argumentaba que el detenido sufría desnutrición y una debilidad extrema. De la misma manera, explicaron que estas complicaciones habrían sido derivadas de una enfermedad crónica que afectaría su sistema inmunológico, por lo que su estadía en un penal impediría que recibiera la atención médica adecuada.

Como alternativa, la defensa había propuesto que Cositorto aguardara la revisión de su condena en el domicilio de su pareja, Silvana Verónica Abellonio, quien se haría responsable de su cuidado. Sin embargo, el fiscal general de Corrientes se opuso a esta solicitud, según confirmaron fuentes oficiales del caso al medio Infobae.

En su dictamen, el máximo tribunal sostuvo que “la situación particular de Cositorto no permite inferir que por el solo hecho de su detención se agrave su cuadro de salud, como así tampoco que le impida recibir el tratamiento adecuado a su diagnóstico, considerando asimismo la magnitud de los hechos, los delitos por los que fue condenado y demás circunstancias concretas de las presentes”.