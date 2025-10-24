Infraccionado por transportar carne sin respetar las medidas sanitarias

El procedimiento fue realizado por efectivos de Seguridad Vial en un control vehicular en Talapampa. Secuestraron más 100 kilos de carne vacuna. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.

Efectivos dependientes de la Dirección General de Seguridad Vial infraccionaron a un hombre por transportar carne vacuna en un medio no habilitado y sin respetar las condiciones de higiene y salubridad.

La intervención fue durante un control preventivo en ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 92, en Talapampa.

Tras la inspección, realizada en conjunto con personal de Bromatología, secuestraron más de 100 kilos de carne que luego fue decomisada.

Intervino la Fiscalía Penal de la zona.