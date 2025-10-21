Demorada por tentativa de hurto en un supermercado de Capital

El procedimiento fue en barrio Castañares cuando una joven habría intentado sustraer mercaderías. Secuestraron diferentes productos. Intervino la Fiscalía Penal 1.

Un efectivo que prestaba servicio de seguridad en un supermercado de barrio Castañares demoró a una mujer por supuesta tentativa de hurto.

En ese marco, tras una requisa secuestraron mercaderías varias, valuadas en alrededor de 200 mil pesos.

Intervino la Fiscalía Penal de la jurisdicción.