Caso Jimena Salas: testigo vinculó a Javier Saavedra a través de una tarjeta de crédito

Este viernes declararon cinco testigos y el próximo lunes está previsto que finalice la ronda de testimoniales. Los alegatos comenzarán el próximo 5 de noviembre.

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Este viernes 24, el primer testigo fue un perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quien estuvo a cargo de mejorar y analizar imágenes que se encuentran incorporadas a la causa. Una de ellas pertenece a un hombre cargando un perro en frente de la casa de la víctima y la otra es captada por la cámara de un móvil policial.

Luego fue el turno de una operadora social, quien en 2019, compartió tareas con Javier Saavedra en una ONG en Santa Victoria Este. La mujer señaló que convivían en una misma casa y confirmó que fue expulsado de la organización, tras haberse metido en la cama de una compañera.

También aludió a dos hechos ocurridos en la vivienda, tras el apartamiento de Saavedra,. En una oportunidad encontraron la casa abierta, el piso mojado y el faltante de un taladro. Luego, también al quedar la casa sola, tras violentar la ventana, sustrajeron una valija con efectos personales, entre ellos una tarjeta de crédito, y una computadora que pertenecía a la organización, donde se recopilaba información del trabajo que realizaban los operadores.

La mujer realizó oportunamente la denuncia por el hecho y la causa tramita en la Fiscalía de Salvador Mazza.

Finalmente se le exhibieron fotografías de elementos secuestrados en un allanamiento en la casa de los acusados en Parque Belgrano, y reconoció la notebook y su tarjeta de crédito.

Respecto a los testigos citados por la defensa técnica de los acusados, declaró una mujer, quien es parte de una comunidad originaria, y trabajó junto a Javier Saavedra en Santa Victoria.

Luego compareció una exfuncionaria municipal y provincial del área social, quien trabajó con Javier Saavedra en la ciudad de Salta y en Santa Victoria y destacó su labor social.

La testigo confirmó que en 2017, mientras realizaban tareas de voluntariado, el 28 de enero se organizó un festival de música en un barrio de la zona este de la ciudad y que los días previos se realizaron ensayos.

Finalmente fue convocada una vecina de la zona, quien dijo conocer a los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra porque ambos atendían un local gastronómico en el barrio, con quienes tenía buen trato y ante la consulta, dijo que en 2017 solo conocía a su madre.

Al finalizar con la recepción de los testigos presentes, el Tribunal, integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 27 a las 8.30, para recibir los últimos testimonios previstos en la audiencia de debate.

Cabe destacar que según lo previsto, los alegatos de las partes se producirán los días 5 y 6 de noviembre próximos.