Ciberseguridad detuvo a un hombre por una causa de Grooming en Molinos

Las tareas de campo y las medidas judiciales fueron realizadas por la División Trata de Personas. Allanaron una vivienda y secuestraron elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia.

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Ciberseguridad puso a disposición de la Justicia a un hombre mayor de edad, investigado en una causa de grooming. Las tareas de campo iniciaron a raíz de la denuncia realizada por un familiar del damnificado.

En ese marco, los investigadores de la División Trata de Personas allanaron una vivienda en la localidad de Molinos. Secuestraron un celular y otros dispositivos electrónicos.

Intervino la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia y el Juzgado de Garantías 6.