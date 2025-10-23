Apareció Lourdes de Bandana tras la denuncia de su madre ante la policía

La cantante publicó una historia en sus redes sociales que alarmó a sus fanáticos.

Lourdes Fernández de Bandana publicó un video en sus redes sociales horas después de que se conociera que su mamá hizo una denuncia por no tener contacto con ella hace casi 20 días.

“Chicos me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible. Alguien les informó muy mal, estoy perfecta”, se la escucha decir en la historia que publicó este jueves en su Instagram.

“Les mando un beso, gracias por preocuparse por mí y estar pendientes”, expresó también Lowrdez en el video que les compartió a sus seguidores.

En sus palabras, la cantante se mostró totalmente desentendida de la situación y aseguró estar transitando una gripe desde hace tres días.